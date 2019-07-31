黃昭順臉書貼政府育兒政策 綠營齊留言：小英再當4年！

2019-07-31 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順今日在臉書PO文，宣傳蔡政府公幼政策。雖然她在文宣中，並未提到「小英」、「民進黨」等字眼，不過包括行政院長蘇貞昌、民進黨部、立委蘇巧慧、邱議瑩等，都跑到黃昭順臉書貼文下方留言，不僅感謝黃委員分享、肯定政府政策，更喊話「我們一起支持蔡英文總統，讓小英再當4年」！

黃昭順今日下午在臉書貼文「好康昭順報你知」，分享蔡政府的公幼政策，提到2歲以下、2至4歲、5歲以上三階段政府給予的各種補助。對此，不僅立委管碧玲立刻在臉書分享黃昭順貼文，笑稱是「第一次分享」；綠營人士也紛紛湧入黃昭順臉書，留言感謝黃委員分享、宣傳政府政策。

總統蔡英文在黃昭順臉書下方留言表示，「好政策不分朝野一起推！歡迎大家來分享。」行政院長蘇貞昌則說，「感謝黃委員對政院團隊的認同與分享，這是我們該做的！」民主進步黨臉書也表示，「民進黨會繼續努力，做爸爸媽媽們的後盾」！

立委蘇巧慧、邱議瑩也現身留言：「謝謝黃委員肯定會做事團隊，我們一起支持蔡英文總統，讓小英再當4年！」藝人李麗芬、焦糖陳嘉行也留言表示「支持蔡英文+1」、「謝謝ㄎㄧㄤ乃馨肯定小英的政績」。

其他網友則是笑瘋表示「感謝蔡英文總統，讓我們多寶家庭省下了一筆開銷」、「小英施政超有感~ 謝謝昭順委員也大力支持！」、「謝謝小英總統、感謝行政院團隊，特別感謝三條線委員阿姨的認同及推廣」、「委員加油喔，多支持這樣的好政策就是對的，才會是受歡迎」、「感謝小英政府德政，也貼心提醒昭順下次可以直接到蔡英文粉絲專頁這篇補助消息按下分享轉貼到您的版上就可以了」。

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