柯P火力全開嗆蘇貞昌、小英 王世堅：罵給習近平和郭台銘聽

2019-07-18 18:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日火力全開，砲火對準民進黨，不但罵行政院長蘇貞昌，還嗆總統蔡英文，台北市議員王世堅痛批柯文哲，本性就是齷齪，柯P現在民調快速下滑，因此變得慌亂，只能罵人，而且他想罵給中共總書記、國家主席習近平及前鴻海董事長郭台銘聽，柯文哲參選已是箭在弦上，不得不發，一定帶職參選。

柯文哲日前指綠營「說謊成性」一事，引來行政院長蘇貞昌反酸，柯文哲今天受訪兩度嗆蘇貞昌「不要臉」，還說「我也不客氣回擊了！」他不滿強調，也不是全面跟民進黨開戰，而是禮尚往來；他就是這個調調，恢復本來的樣子。

王世堅說，柯文哲就是恢復他的本性，他的本性就是齷齪、是個鼠輩，上帝要毀滅一個人前，一定使他瘋狂，這具話真是千古不變的真理，柯文哲現在民調快速下滑，剩下十幾趴，所以他慌了，不但語無倫次，而且動輒罵人，像他罵蔡英文、蘇貞昌、韓國瑜，就是想罵給習近平及郭台銘聽。

王世堅說明，郭台銘有鈔票，柯文哲想騙選票，所以他向郭董招手，而中共對民進黨執政恨之入骨，身為中共金孫的柯文哲藉由辱罵蔡英文、蘇貞昌向中共交心。王世堅認為，柯文哲參選2020總統大選，已經是箭在弦上，不得不發，一個厚顏無恥的傢伙一定會帶職參選、騎驢找馬，靠著欺騙說謊、作秀炒議題的方式搏版面繼續騙。

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