讚郭台銘國民黨最有種！ 蘇貞昌：盼你繼續講中華民國

2019-05-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘最近公開呼籲北京當局正視中華民國存在的事實；行政院長蘇貞昌今（9）日在行政院第38屆文化獎頒獎典禮中，讚賞郭台銘是最有種的國民黨總統擬參選人，「希望他繼續講，不要消風。」

郭台銘公開呼籲北京當局正視中華民國存在的事實，也提到在沒有「一中各表」的前提下，自己不會附和「九二共識」；蘇貞昌認為，全世界確實應該都要知道中華民國存在的事實，郭台銘過去有很多產業放在中國、資產在中國，還能這樣講真的不簡單，要給他多鼓勵。

蘇貞昌表示，也要請郭台銘更大聲地講出中華民國存在的事實，尤其是碰到中國各方面的人馬，都要繼續講；對於郭台銘認為蔡英文學法律、賴清德學醫療，2者都不懂貿易經濟，蘇貞昌強調，正因為台灣有蔡、賴與林全前院長的努力，台灣出口才能成長，台商才得以大量回流。

蘇貞昌提到，目前挹注在台灣的投資金額屢創新高，股市成績表現亮眼，都可以看出是全台灣人民與執政團隊共同努力的成果，政府也會持續努力滿足人民各種面向的需求，現在郭台銘要參選，雖然他企業很成功，但現在就知道各方面還需要努力，盼望郭台銘要多加油。

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