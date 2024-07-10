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真實版「魁地奇」！埔里國中無人機足球賽奪冠 年底角逐國際賽

無人機足球賽選手操控球形無人機，要飛進敵方龍門得分，是結合無人機技術、飛行原理和團體合作的電競運動。 （埔里國中提供）

無人機足球賽選手操控球形無人機，要飛進敵方龍門得分，是結合無人機技術、飛行原理和團體合作的電競運動。 （埔里國中提供）

2024/07/10 17:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里國中科技團隊，上週參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區決賽，3支隊伍除獲得無人機足球賽冠軍，無人機任務賽也是金包銀，獲獎率百分百，3隊也取得今年12月在馬來西亞舉行的國際賽資格，繼續為國爭光。

埔里國中表示，無人機足球賽宛如現代版「魁地奇」，在電影「哈利波特」中選手是乘座掃把升空競技，現在則是選手操控球形無人機，要飛進敵方龍門得分，是一項結合無人機技術、飛行原理和團體合作的電競運動。

邱世宇、邱世安雙胞胎兄弟及施泰宇，上個月赴韓國參加無人機足球國際公開賽，獲得第4名佳績，這次先闖過奧賽特人工智慧與無人機嘉年華中區預賽進入決賽，一路過關斬將獲得冠軍；至於無人機任務賽則以無人機加釣具把物品撿起，邱世安、施泰宇再以零失誤奪冠，邱世宇、徐維樂、劉洧銨也僅錯失一個，包辦國中組的冠、亞軍，3隊均獲得今年12月在馬來西亞舉行的國際賽資格。

埔里國中表示，機器人、無人機等科技應用日益普及與多元，2019年成立「自造教育及科技中心」推動科技教育，為大埔里地區學子開設相關課程與寒暑假營隊，讓同學透過多元科技活動發掘或培養興趣，今年畢業的邱世宇、邱世安兄弟，因各項參賽成績優異，透過技優管道順利升學，錄取第一志願國立台中高工電腦機械製圖科。

埔里國中邱世宇、邱世安、施泰宇參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區決賽，獲得無人機足球賽冠軍。（埔里國中提供）

埔里國中邱世宇、邱世安、施泰宇參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華台灣區決賽，獲得無人機足球賽冠軍。（埔里國中提供）

埔里國中邱世安、施泰宇、邱世宇、徐維樂、劉洧銨於無人機任務賽，包辦國中組的冠、亞軍。 （埔里國中提供）

埔里國中邱世安、施泰宇、邱世宇、徐維樂、劉洧銨於無人機任務賽，包辦國中組的冠、亞軍。 （埔里國中提供）

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