預算遭砍近97％ 人權會批違反巴黎原則將釋憲

國家人權委員會副主委、監委王幼玲今與國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、身心障礙聯盟理事長牛暄文共同舉行記者會，現場並有多位人權委員到場，包括高涌誠、紀惠容、葉大華、田秋堇，以及王榮璋。（記者謝君臨攝）

2025/03/13 13:50

〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院藍白立委大幅刪凍114年度中央政府總預算案，國家人權委員會今與民間團體共同舉行記者會，指人權會預算刪減幅度高達96.93%，已嚴重戕害人權業務之推動，衝擊不利處境群體權益，且違反「巴黎原則」所強調的國家人權機構的獨立性，包括組織、預算、人事及運作上的獨立；亞太地區國家人權機構論壇（APF）也表達嚴正關切，未來將由監察院聲請釋憲及暫時處分。

人權會副主委、監委王幼玲今與國際特赦組織台灣分會理事長林仁惠、身心障礙聯盟理事長牛暄文共同舉行記者會，現場並有多位人權委員到場，包括高涌誠、紀惠容、葉大華、田秋堇，以及王榮璋。

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王幼玲表示，APF主席哈珊於11日時發布嚴重聲明，就台灣人權會今年預算遭大幅刪減的狀況表示關切，呼籲我國應以合乎憲法架構和國際標準的方法，確保符合「巴黎原則」對於人權會應有財務獨立性和可以持續運作的經費。APF也憂心人權會的預算遭大幅刪減，會嚴重影響其法定職權的履行。

王幼玲指出，人權會成立以來積極推動各種法定職權，完成了國際人權公約國家報告的獨立評估意見，也對重要人權議題提出專業報告，保障不利處境群體的人權，並針對政府所研擬的相關法案提出修法建議。但人權會今年的預算遭立院大幅刪減，已嚴重傷害運作，迫使多項和民團共同關切的工作計畫必須停辦，也無法以觀察員的身份實體參與APF的年會，喪失國際交流合作的機會。

王幼玲說，立院大幅刪減人權會預算，減損了人權會對於身心障礙者、移民等處境不利民眾的公共服務。期待未來立院在預算審查的過程當中，能在我國憲法運作的框架之下，確保人權會的財務獨立性和運作性。

林仁惠表示，人權會這兩年多來的用心，民團看在眼裡，對於立院大幅刪減其預算，民團看了很心痛，這不僅對政府運作產生影響，民團關切的人權議題保障，也會因預算大幅刪減，構成嚴重威脅，造成人權政策倒退。

林仁惠指出，大幅刪減預算將進一步加劇社會的不平等，導致弱勢者更加弱勢，因為資源被刪減；反觀立委卻不受影響，基本上社經地位很好的人士，不需要這些資源，刪減預算對他們完全沒有影響，而侵害者大部分都是這些社經地位較高者。若是無法救濟，將造成社會人權體系倒退，影響國家民主體制。

林仁惠說，呼籲立院儘速提出補救措施，確保人權會有效運作，且要維持其獨立性，並確保人權保護預算不能再被刪減。

牛喧文則提出3點聲明，首先，人權會本來就是獨立運作的單位，和政府、政黨更迭不應劃上關係，應持續維持其獨立運作。其次，依據「巴黎原則」，政府應提供足夠經費讓所有人權工作持續推展，不管是哪一個政黨都不應影響其獨立工作。最後，現在台灣好不容易有所作為，停下可惜，希望持續推進不要停止。

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