交通黑暗期將來！彰化市中央陸橋8/5~15白天施工

2019-07-30 10:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人請注意，交通黑暗期又要來了！彰化市4大陸橋車流量最高的中央路陸橋，將於8月5日到15日進行伸縮縫更換維修工程，白天施工雖採調撥車道維持雙向通車，不過，因車道縮減，對車流量向來就高常常會塞車的路況來說，施工期間一定會塞車，市公所建議汽機車駕駛人改走中華西路或曉陽路等替代道路。

彰化市共有中央、建國、中華、金馬共4座陸橋紓解市區車潮，車流量都高，又以連貫中華西路和台1線中山路的中央陸橋車流最為複雜。

陸橋車流多，「壽命」相對短，中央陸橋伸縮縫工程已好一段時間未維修，市公所顧及行車安全，今年編列50萬元經費進行汰舊換新，工程預計11天，施工將從每天早上9點到下午4點的白天時段展開。

工務課長陳進泓表示，中央陸橋上下班尖峰時段塞車最為嚴重，施工時間已避開早上8點上班和下午5點下班通勤時段，儘量希望降低交通壅塞的衝擊，施工採路面單側施工，另一側調撥車道，維持東西、雙向通行，因應施工需求，市公所已在陸橋東、西兩邊的路口中華西路和中山路口設置施工告示牌，提醒用路人改道行駛。

中央陸橋串聯彰化市區兩大「命脈」通路，其中，中華西路是通往國道1號中山高彰化交流道的必經道路，也是彰化市要到鹿港、秀水的重要道路；另一條中山路是彰化市南北往台中、員林等地的要道，非上下班尖峰時段的車潮南來北往，平常，中央陸橋車流負荷量已近飽和，施工時車道再縮減，塞車情況勢必更為嚴重，用路人要有心理準備，可以避開改道行駛為宜。

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