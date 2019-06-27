分戶樓板衝擊音新制 內政部宣布延後1年實施

2019-06-27 17:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部原訂今年7月1日實施新的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令，但考量施工人員對於施工技術尚未全面熟悉等原因，今內政部宣布，法令將延後1年至2020年7月1日上路。

內政部指出，延後實施是考量施工人員對於施工技術未能全面熟悉，業界也反映難以確保新工法能夠達到一致的施工品質，因此不得不做出延後實施的決定，內政部也已要求建築業界加速磨合。

內政部表示，樓板衝擊音是集合住宅內困擾度最高的噪音源，2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後，內政部營建署也隨之召開10次專案小組及2次建築技術審議委員會審議，最後在2016年6月7日修正分戶牆、昇降機房及機械設備的隔音規定，其中空氣音隔音已先在2016年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予3年緩衝期，訂於今年7月1日施行。

內政部指出，台灣並非分戶樓板衝擊音工法的獨創國家，目前世界各國大多透過建築法規強制要求建築構造的基本隔音性能，而我國經過3年緩衝，近來國內的橡膠隔音墊施工方法也已成熟，不過仍有施工業者反映，目前工法密合性仍有改善空間，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，因不確定性高，恐不利廣泛推廣，施工後若有爆裂、地震受損等問題，責任也難以釐清。

內政部強調，考量各方訴求後，政府不得已作出延後1年的決定，但在延後的同時，內政部除了要求相關業者、人員全面改良施工方法並提升施工品質，也會協助材料業者推廣其材料及隔音技術，並協助相關公會辦理教育講習會，以便推廣及交流樓板衝擊音隔音構造工法。

此外，在這1年緩衝期間，公部門也將率先以合約方式提早實施隔音要求。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法