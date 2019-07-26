師傅吊掛5樓外牆施工 遭惡鄰拉扯保命繩險墜樓

2019-07-26 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕1名工地師傅今（26）日在5樓外牆進行管線配置工程，不料竟遭鄰戶中年男攻擊拉繩干擾，男子死命拉扯垂降繩索，女子進入工地大鬧，害他險些墜樓，男子對此報警也將影片PO上網，引發網友怒批惡鄰行徑。

男子的影片被轉發到臉書社團「爆廢公社」，從中能見工地師傅全副武裝，仰賴繩索吊掛在5樓外牆配置管線，但下方1名住在4樓的中年男子卻死命拉扯繩索，口中大喊「你給我下來」、「報警阿」、「幹X娘」，1名中年女子更直接進入工地大鬧，場面相當混亂。

險些墜樓的工地師傅表示，「在外牆做了快3年第1次遇到惡鄰居，完全危害到我的安全，在5樓外牆配管，完全沒有進到4樓內，繩子也都沒有影響到，4樓屋主一出來二話不說，先拿一支鐵管往我腳要打下去，還好有閃掉，之後拉我繩尾把我整個人往下拉，還好有其他工班的師傅來幫忙，之後叫警察來，警察跟他也溝通不下去，警察說我們真的遇到神經病，下午工作還要麻煩其他工班的師傅在頂樓幫我顧繩子，防止被割斷，真的是瘋子一堆」。

網友怒批影片裡的中年男女是「惡鄰居」，他們相繼留言指出「直接告他了」、「有影片為證蓄意殺人應該是成立的」、「我脾氣比較不好，我會下去跟他輸贏」、「你可以不小心掉一個槌子下去」、「覺得吵可以報環保局，但拿高空做業用的保命繩來開玩笑，是有病嗎？」、「這算是殺人了吧！萬一人摔死了怎麼辦」。

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