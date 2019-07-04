苗栗台13甲線2陸橋拆除 夜間作業區段性封閉

2019-07-04 09:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段辦理苗栗縣原造橋鄉豐湖國小、原後龍鎮富田國小的2座人行陸橋拆除作業，為降低影響行車，將於6日晚間10點到7日清晨5點，及7日晚間10點到8日清晨5點，採區段性封閉台13甲11K+600至11K+760及13K+140至13K+290路段。

苗栗工務段表示，原富田國小前人行陸橋拆除期間，請用路人遵從現場指揮改道行駛新港三路、高鐵五路、新東路車道；原豐湖國小前人行陸橋拆除無合適替代道路，採間段性管制通行，造成用路人之不便，請民眾見諒。

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