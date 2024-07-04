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基隆歷史建築許梓桑古厝 後代捐地卻遭催繳稅金怨欺負百姓

基隆歷史建築許梓桑古厝許家後代願將土地捐贈給市府，文資審查會卻將1筆靠山邊無利用價值土地還給許家，還要追繳稅金，引起許家後代不滿。（記者盧賢秀攝）

基隆歷史建築許梓桑古厝許家後代願將土地捐贈給市府，文資審查會卻將1筆靠山邊無利用價值土地還給許家，還要追繳稅金，引起許家後代不滿。（記者盧賢秀攝）

2024/07/04 16:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆歷史建築「許梓桑古厝」有93年歷史，為了歷史建築整體性，市府4月公告新登錄許宅右側建築體及土地共3筆地號納入歷史建築，卻把另1筆靠山邊、不具開發價值的土地歸還地主，地主收到土地稅催繳書，許家後代願意無條件將許宅周邊土地無條件贈與市府，氣得向市議員鄭文婷陳情，批市府欺負百姓。文化觀光局，是文資審查會審查結果，會再努力爭取文資審查會納入歷史建築範圍免徵地價稅。

鄭文婷指出，許梓桑古厝有一半建物在國有土地上，一半位於許梓桑所有的4筆土地上，許家第3代繼承人願意無條件將土地贈與市府，基隆市政府文化局文資審議會委員上個月開會後卻決議，只認定許宅周邊748平方公尺3筆地號納入歷史建築範圍，可享免稅優惠，另1筆靠山邊、無開發價值的土地，則還給地主依法繳納全額地價稅款。

鄭文婷說，「許梓桑古厝」是閩南宅第代表性建築，三合院格局、中式竹節圓窗、日本時代高檔的台灣紅磚牆建築，包括通往許宅道路上的磁磚畫作，以哥德體中文詮釋。因產權紛亂，荒廢數10，市府20年前依文化資產保存法公告為基隆市歷史建築。建物因年久失修與長年風化侵蝕，基於歷史建築整體性，文資審查新增公告許宅右側建築體及土地3地號，面積748平方公尺納入歷史建築。

許家後代近日爆出，市府雖公告將周邊3筆地號增列登錄歷史建築範圍，卻將另一筆靠山邊、未具開發價值的土地歸還給地主，且還要地主補繳30萬元地價稅，引發後代不滿，找市議員鄭文婷陳情。

鄭文婷說，曾召開協調會，古厝中一半建物在國有土地上一半為許梓桑所有的4筆土地，許家繼承人，願意無條件將土地贈與市府，去年就被稅務局追徵30多萬元，相關單位互踢皮球，許家後代已將稅款繳清；現在基隆市文資審議會卻決議只要其中3筆納入歷史建築範圍，可免繳地價稅，另1筆沒有開發價值土地，地主還得繳稅，把許家後代當肥羊宰，根本是欺負老百姓。

稅務局回應，許家2019年到2022年土地稅金經移送行政執行署催繳已繳清，2023年的396平方公尺稅金6019元。

文觀局指出，文資審查委員審查僅通過其中3筆土地，文化局會再努力爭取委員認同，將另1筆土地也納入歷史建築。

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