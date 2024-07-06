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港務公司獲《HR ASIA》亞洲最佳企業雇主獎、DEI多元平等共融獎

臺灣港務公司高層出席領獎。（圖由臺灣港務公司提供）

臺灣港務公司高層出席領獎。（圖由臺灣港務公司提供）

2024/07/06 13:07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕亞洲資深人力資源刊物《HR Asia》舉辦2024「亞洲最佳企業雇主獎」頒獎，臺灣港務公司連續二年獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，且今年首度參選「DEI多元平等共融獎」即獲獎。

臺灣港務公司指出，《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎透過專業的全面評估模式，邀請企業同仁一同評分，從組織文化（CORE）、員工體驗（SELF）、團隊信任（GROUP）三大面向進行評比，港務公司滿意度調查結果各項指標皆領先市場平均。

港務公司說，公司提供多項資源及福利，包括彈性上下班時間、職務歷練、遷調制度、鼓勵在職進修、公益假、豐富社團活動，在基隆、台中、高雄港分別設有職場互助教保服務中心等，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

港務公司表示，感謝HR Asia連續二年給予的肯定，今年獲得「DEI多元平等共融獎」，顯示近年推動多元共融友善職場（Diversity,Equity and Inclusion，簡稱DEI）成果卓越，未來將繼續營造使同仁「幸福有感」的職場環境，實踐員工價值主張（EVP）「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」

臺灣港務公司榮獲HR ASIA 亞洲最佳企業雇主獎及DEI多元平等共融獎。（圖由臺灣港務公司提供）

臺灣港務公司榮獲HR ASIA 亞洲最佳企業雇主獎及DEI多元平等共融獎。（圖由臺灣港務公司提供）

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