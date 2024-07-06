森遊竹縣6/28起跑 前2名當天就解鎖10步道、不到1週206人完登

桃園市民李念修是今年第1個完登2024森遊竹縣的活動參加者。（取自竹縣府官網）

2024/07/06 13:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕暑假才剛上路，「2024森遊竹縣 皮皮獅Hike客任務」的登山集章活動，6月28日才剛起跑，不僅當天就有桃園市民李念修、台北市民梁偉浩率先完登10條森林步道，活動啟動不到1週，成功解鎖10條步道的山友就有206人，2項紀錄都雙雙刷新了新竹縣這個活動熱潮。

縣府交通旅遊處表示，今年前3名完登者依序是桃園李念修、台北梁偉浩以及台中陳一中。3人連3年參加新竹縣這個步道健行活動外，前2名都在活動起跑當天就踏平了10條任務步道。

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3人都認為新竹縣的這個活動年年主題不同，任務的設計也都年年有變化，相當有趣。

李念修說，今年的路線規劃在交通上有很大改善，參加者不用再驅車1、2個小時才能抵達登山口，他還大方在「竹縣好好玩」FB粉專分享他的完登路線規劃和登山口導航提供也想挑戰的山友們參考。

梁偉浩則提醒大家，登山前場勘和下載離線地圖很重要，這是因應山區訊號不佳狀況順利完賽的關鍵。活動當天他從清晨6點20就開始登山，僅用8個小時就完成今年的任務。

陳一中說，今年大部分登山路線都比前2年平緩，但在1天內完成10條步道也令他直呼「確實耗盡體力！」儘管如此，能拿下今年第3名完登者的頭銜，也成了他8年登山經驗的里程碑。

縣長楊文科說，森遊竹縣今年以台3線沿線客庄鄉鎮~關西、橫山、竹東、北埔以及峨眉的健行步道，結合國家級綠道「樟之細路」為活動舞台，推出10條任務步道給來客挑戰。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，自2022年「森遊竹縣」啟動後迴響越來越熱，前年有1007人完登，去年也有1240人完登，今年的完登者已破200人，且因年年都在暑假上場，所以被不少山友戲稱這是新竹縣專屬的暑假作業。

而根據活動APP統計，今年最受山友喜愛的前3名步道分別是：北埔大分林山步道、南埔村觀音步道加上挑水壢古道，以及橫山的騎龍古道，3條步道里程都在2公里內，約莫1小時左右就可完成，當然北埔的步道也有公所加碼贈推波助瀾，又有老街可以逛，因此平添其人氣。

來自台北的梁偉浩在6月28日「2024森遊竹縣」活動起跑日當天，就跟首位完登的桃園市民李念修，2人雙雙完登成功新竹縣10條步道。（取自竹縣府官網）

「2024 森遊竹縣 皮皮獅Hike客任務」登山集章活動第3名完登者台中市民陳一中。（取自竹縣府官網）

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