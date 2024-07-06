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新北聯合稽查17家電影院 缺失命限期改善

暑假期間電影院觀影人潮眾多，新北市政府新聞局加強稽查，確保安全。（新聞局提供）

暑假期間電影院觀影人潮眾多，新北市政府新聞局加強稽查，確保安全。（新聞局提供）

2024/07/06 12:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假期間電影院人潮眾多，新北巿政府新聞局6月起會同消防局、衛生局、工務局、社會局及法制局，針對17家營業中電影院的營業管理、消費者保護措施、衛生安全及公共安全等進行聯合稽查，其中1家防火門自動門自動回歸功能不佳，部分業者因AED設置高度及標示不清楚，皆要求限期改善，並追蹤改善情形。

在營業管理及消費者保護措施方面，包括公共意外責任險投保、電影分級制度及提供身心障礙者及長者（65歲以上）半價優待及禁帶外食事項等規定，皆符合規定，但部分業者提供的票券、會員卡等內容未記載出售日，稽查小組現場立即要求業者盡速改善並揭示，確保消費者權益。

另外，本次衛生及公安稽查重點，包含AED設置、消防設備、防火設施及無障礙設施等，在稽查過程中提醒業者應符合相關法規，未來將不定期查察。

新聞局長張愛晶表示，暑假期間電影院觀影人潮眾多，為了提供民眾安心的觀影空間，新聞局及相關局處加強督導業者落實各項規定，業者基於企業責任全力配合稽查及改善缺失，新聞局將持續追蹤把關，並針對轄內業者抽查，確保民眾有良好的觀影品質且安全無虞。

本次聯合稽查對象包含板橋區秀泰影城、威秀影城、華麗電影院及林園電影院，新莊區鴻金寶戲院、美麗新宏匯影城及國賓影城，林口區國賓影城及威秀影城，淡水區美麗新淡海影城及國賓影城，中和區威秀影城，永和區喜樂時代影城，樹林區秀泰影城，土城區秀泰影城，新店區威秀影城及三重區天台戲院，總共17家電影院。

新北市新聞局會同相關單位，針對電影院和民眾有關的權益項目加強稽查。（新聞局提供）

新北市新聞局會同相關單位，針對電影院和民眾有關的權益項目加強稽查。（新聞局提供）

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