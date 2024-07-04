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台南5區12里列登革熱高風險 衛生局籲暑假旅遊防蚊不可少

南市針對各高風險場域查核，6月份共查獲4890個積水容器，發現孳生病媒蚊幼蟲者立即開單告發。（南市衛生局提供）

南市針對各高風險場域查核，6月份共查獲4890個積水容器，發現孳生病媒蚊幼蟲者立即開單告發。（南市衛生局提供）

2024/07/04 16:27

〔記者蔡文居／台南報導〕時序入夏，登革熱疫情蠢蠢欲動，台南市已有5區共12個里達到登革熱高風險里。南市衛生局呼籲民眾暑假出國前，請完成居家「巡、倒、清、刷」，清除不必要積水容器，赴東南亞國家旅遊請做好防蚊措施。

南市衛生局表示，今年東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，我國發生境外移入病例，其中感染源國家為印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫居多，暑假出國期間，如前往東南亞國家旅遊，應留意防蚊措施。

衛生局表示，依疾管署國內疫情數據顯示，南市今年本土登革熱累計19例，皆為去年疫情延續，境外移入個案累計9例；截至第26週，南市病媒蚊監測數據顯示，南區、安平區、安南區、永康區及仁德區等5區共12個里達到登革熱高風險里，已派員至各社區插立孳清旗，提醒社區和民眾注意落實環境「巡、倒、清、刷」，並啟動四級複查機制，針對熱區加強列管複查。

另外，區公所針對高風險場域進行查核，6月份共查獲4890個積水容器，發現孳生病媒蚊幼蟲的場所現場立即清除和防治，並開立舉發單，持續加強推動社區動員與社區民眾衛教溝通及貫徹公權力執行。

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