天太熱！老農整田被發現死在田裡

2019-07-29 18:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮1名老農今天倒臥在田裡，被發現時已意外死亡！67歲林姓農民今天僱工以耕耘機整田，他以鋤頭抹平不平的田土，工人接近中午重回現場要開走耕耘機時，看到林姓農民倒臥田裡，救護人員趕至發現已死亡；林姓農民有三高病史，法醫相驗後，研判死因是心血管疾病造成的心因性休克。

近日是二期稻作整田插秧期，草屯鎮新豐里67歲林姓農民今天僱工以耕耘機整田，準備插秧。整田工人上午9點許即整田完畢，先行轉往下一個工作地點，要離開時，林姓農民繼續用鋤頭把一些不平的田土抹平。

整田工人在中午11時許回到該處，準備把耕耘機開走，發現林姓農民倒在整完田的田地裡，全身都是泥巴，趕緊打電話報案。

消防救護人員趕至時，發現林姓農民已死亡，全身僵硬。檢察官會同法醫相驗後，研判死因是心血管疾病引起的心因性休克。

據了解，林姓老農前幾天跟里長陳美玲聊天時提及「最近幾天常覺得頭暈暈的」，陳美玲還建議老農若要到田裡工作要早一點去，這陣子上午過了九點後太陽就很毒辣。

佑民醫院急診室主任王斯弘說，心肌梗塞不是天冷才會發生，該農民有三高，天氣炎熱若水份流失太多，血液變得濃稠，即容易造成血管阻塞而導致心肌梗塞。

王斯弘提醒農民，近日氣溫太高，不管有無三高病史，儘量不要在上午10點到下午2點下田，以免中暑，且要多補充水份，穿寬鬆衣褲，多喝水。而像該農民有三高史的人，日前就在說自己頭暈暈的，即表示身體有況，就應趕緊就醫。

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