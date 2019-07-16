夏天也會心肌梗塞 老中青都該注意5大「熱點」

2019-07-16 20:38

〔記者吳亮儀、實習記者魏衣君／台北報導〕心肌梗塞、猝死不是只有老人或只在冬天發生。國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇指出，夏天高溫易出現熱中暑、流汗缺水、情緒煩躁等情形，若再加上病患本身為三高、肥胖或心血管家族病史等高危險群，容易引發心臟病。

陳玠宇指出，近年台灣心血管疾病患者有越來越年輕的趨勢，目前最年輕的病患僅27歲，病患本身膽固醇偏高，但仗著自己年輕，即使公司健檢驗出問題也不理會，最後在天氣溫差大時，重訓運動到一半突然胸口悶痛、冒冷汗發病。

國泰醫院統計，夏天誘發心血管疾病、心肌梗塞、猝死的五大危機點包括「高溫熱中暑或熱衰竭危害造成多重器官衰竭」、「大量流汗、水分喪失引起血液濃稠度增加，導致原本就狹窄的血管容易形成血液凝固、血栓堵塞」。

另外，若在冷氣房室內外溫差大，使粥狀動脈硬化、斑塊不穩定，導致斑塊破裂促使血管栓塞。而天氣炎熱造成血液含氧飽和量下降且周邊血管擴張，使心臟缺氧等。最後，因天熱容易使心情煩躁，交感神經興奮使心跳加速、心臟負荷變大，進而誘發心臟缺氧或心律不整發作等。

根據衛福部去年公布的最新國人十大死亡原因，心臟疾病位居第二名，僅次於癌症。陳玠宇提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、頭暈、身體疲累、輻射痛，例如肩頸、下巴、背部、上腹部疼痛等狀況，要注意可能是心臟缺氧的警訊，尤其是有三高、肥胖、抽菸、冠狀動脈心臟病家族病史等高危險群，更需特別留意。

陳玠宇建議，若能避免曬大太陽、大量流汗最好，若不能則避免流汗後直接進冷氣房，且流汗後必須補充等量流失的水分，最好是以運動飲料這種等滲透壓的水分，較容易讓身體細胞吸收。

另外，他也建議，不要以無糖茶來補充流失的水分，因為茶類含有咖啡因、會促使心跳加速。

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