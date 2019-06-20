滴到水像「刀割火燒」 罹這病最怕夏天惡化

2019-06-20 21:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕「洗澡時淋在身上的每一滴水都像刀割、火燒」乾癬病患者每到夏天常面臨這痛苦折磨，醫師指出，因患者身體上滿是傷口，洗澡水一碰觸到肌膚、就像拿刀在皮膚上來回切割。

台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長、台大醫院皮膚科醫師蔡呈芳指出，夏季天氣悶熱，一旦流汗，乾癬病友患部容易感覺搔癢，特別是病灶在皮膚皺褶處，如腋下、胯下、股溝等，或是頭皮，更會覺得不舒服。

每年5萬-10萬人因為乾癬問題就醫

根據健保資料庫統計，每年約有5萬到10萬人因為乾癬問題就醫，且每年新增至少3000名新患者，病患人數逐年上升。

乾癬屬慢性免疫失衡疾病，因發炎導致皮膚細胞不正常增生、紅腫、脫屑，甚至出現紅色斑塊，有的還會伴隨黃色針尖大小的膿皰，現階段無法根治，但只要持續服藥即能控制病情。

蔡呈芳指出，目前乾癬的治療方式是輕度乾癬時給予外用藥膏，但當病灶分散時，擦藥相當不易，每天仔細擦藥花一個小時、洗澡花一個小時相當常見，而一停藥疾病常會復發。

蔡呈芳說，口服藥物或照光治療雖然效果較好，但往訪醫院相當耗時，且藥物副作用常導致致身體不適；而重度乾癬則是以生物製劑為主，需要長期配合治療。

蔡呈芳說，根據臨床觀察，部分患者以生物製劑治療的初期效果不錯，但是大約到6個月至1年左右，病灶又會陸續浮現；另有部分患者停止使用生物製劑治療後，約莫半年後疾病復發。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨也是乾癬病病友，她指出乾癬並不會傳染，但嚴重發病時因為外觀嚇人，常讓患者不敢穿上短袖、短褲，甚至在夏天，再熱也得勉強穿上長袖衣物，能穿上短袖、短褲，夏天洗澡不痛，盡情享受游泳等戶外活動，可說是乾癬患者的夏季三大願望。

蔡呈芳說，乾癬治療時間長，在健保給付生物製劑治療滿2年得停藥的現行規範下，醫界與病友團體期望未來能持續引進更佳的治療，並放寬健保給付條件。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法