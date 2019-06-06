2019-06-06

降膽固醇無關紅肉、白肉

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕「吃紅肉」易增加人體「壞膽固醇」？美國加州大學舊金山分校研究團隊四日發表於《美國臨床營養期刊》的最新研究發現，食用穀飼牛、豬肉等「紅肉」或食用家禽雞肉、火雞肉等「白肉」的成人，體內低密度脂蛋白（ＬＤＬ，俗稱壞膽固醇）的濃度變化都差不多，而只攝取豆類等非肉類蛋白質更能有效降低血液中ＬＤＬ濃度。專家說，這顯示心臟健康與選擇吃紅肉或白肉關係不大，關鍵是「吃最瘦的肉」。

該研究也發現，相較於「低飽和脂肪」飲食，高脂肪食物、奶油等「高飽和脂肪」飲食更容易導致體內低密度脂蛋白（ＬＤＬ）濃度增加；攝取「高飽和脂肪」飲食更容易造成血液中出現大顆粒ＬＤＬ；食用紅肉或白肉，對血液中ＬＤＬ顆粒大小變化的影響則沒有顯著相關。研究人員補充說明，至於吃紅肉是否容易增加罹患心血管疾病風險或有其他影響，仍有待深入研究。

高飽和脂肪易增ＬＤＬ

這項研究招募年齡介於二十一歲至六十五歲、身體質量指數（ＢＭＩ）介於二十至三十五的一百一十三名成年男女，隨機將受試者分為低飽和脂肪組（五十二人）或高飽和脂肪組（六十一人）。所有受試者需接受紅肉、白肉、非肉類蛋白質的三種飲食類型各四週，轉換飲食類型前需恢復原本的飲食一段時間，轉換飲食類型的前、後需抽血檢驗，供實驗分析。

研究作者、舊金山加大醫學教授克勞斯（Ronald Krauss）表示，這是首次有科學研究系統性地比較紅肉、白肉、植物性蛋白質對人體膽固醇濃度變化的影響，「健康飲食除了考慮營養素攝取量，也應評估營養素的食物來源」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法