金門漁船化身「環保艦隊」 前3強去年清4400多噸海漂垃圾

金門縣環保局響應國家海洋日舉辦的宣導活動中，親子對於國家海洋日海洋繪畫比賽作品分享看法、心得。（記者吳正庭攝）

2024/07/06 18:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣環保局響應國家海洋日，今天在后湖濱海公園舉辦「海好有你、海廢不浪廢」宣導活動，會中頒獎表揚去年「環保艦隊」前3名的「進嚮6」、「灰太郎」、「中興」船隻，3艘漁船共協助清除4400多噸的海漂垃圾。

副縣長李文良說，海洋就像母親，讓人很想投入她的懷抱；但是在人類追求發展的過程，要如何讓海洋的保育和永續發展取得平衡？是一個重要的議題；舉辦這項宣導活動，也就是要向世人宣示，人類對於可以提供後代子孫安身立命的海洋資源，更應保護，讓海洋永續發展。

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宣導活動在碧山樂團充滿海洋氛圍的薩克斯風演奏中悠揚揭幕，公開表揚去年度環保艦隊評比獎勵，在全縣165艘各式大小船艇組成的環保艦隊中，由「進嚮6」、「灰太郎」及「中興」3艘漁船依序獲得前3名，由李文良頒獎表揚；另外，陸軍金門防衛指揮部政戰部主任鄭傑元少將，頒發年度環保艦隊進步獎前給「漢揚」、「宏裕」漁船。

另外，獲得國家海洋日海洋繪畫比賽前3名，分別是低年級組黃苡緁、吳宇傑及蔡羽喬，高年級組王柏允、許圓希及王萱霖。

縣環保局與共同推動廢棄漁網回收再利用的台灣化學纖維股份有限公司，透過現場的展示，說明台化利用「化學法」散聚回收尼龍，以加熱融熔、散聚、精煉等化學製程，將回收的尼龍漁網還原成尼龍原料己內醯胺，經過聚合、紡絲、織布，最終可製成知名功能手錶錶帶及環保機能服飾。

環保局局長李廣榮說，希望透過國家海洋日活動，讓海洋保護意識深植民眾心中，並呼籲鄉親齊心愛護海洋，減少一次性塑膠製品的使用，以實際行動共同保護海洋環境。

宣導會場中，縣環保局與共同推動廢棄漁網回收再利用的台灣化學纖維股份有限公司，透過現場的展示，說明台化利用「化學法」散聚回收尼龍的過程。 （記者吳正庭攝）

金防部主任鄭傑元（左一）少將與縣環保局長李廣榮（右一），共同頒獎表揚獲得繪圖比賽前三名優秀得主。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良說，人類追求發展的過程，要如何讓海洋的保育和永續發展取得平衡？是一個重要的議題。（記者吳正庭攝）

金門縣環保局響應國家海洋日，在后湖濱海公園舉辦「海好有你、海廢不浪廢」宣導，會中陳展多種以海漂物製成的藝術創作。（記者吳正庭攝）

金門縣環保局副局長楊忠盛說明廢棄漁網回收再利用，最終可製成環保機能服飾。（記者吳正庭攝）

金門縣環保局響應國家海洋日，在后湖濱海公園舉辦「海好有你、海廢不浪廢」宣導活動，由碧山樂團充滿海洋風的樂曲中悠揚開幕。（記者吳正庭攝）

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