中醫大開設學士後藥學系？ 黃金舜：還在起步階段

健保點值偏低，藥師調劑費也受到影響，基層藥師認為經營相當吃力。示意圖，非報導內文人物。（資料照）

2024/07/06 18:26

〔記者林志怡／台北報導〕藥師沈采穎指出，近期中國醫藥大學將開設學士後藥學系，不顧現況持續增加藥師形同製造「廉價專業人士」。但藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，先前已通過決議限制每年藥學系招生員額為1148人，而中醫大開設學士後藥學系，仍在非常初期的起步階段。

醫療界持續爭取健保點值，且從醫學中心到基層醫療單位都反應，目前經營相當吃力，希望健保能夠提高、甚至保障點值，立法院也就「健保法」第62條相關條文修正草案持續進行黨團協商，但目前仍未能取得共識，有待後續安排會議討論。

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然而，沈采穎指出，醫師尚可通過掛號費調整來增加收入，但社區藥局沒有這類增加方法，藥師調劑費受限於健保，面對物價上漲經營很難不出問題，而政府近期仍不斷增加藥師，如中醫大將開設學士後藥學系，此舉等同於試圖製造「廉價專業人士」，讓藥師的價值持續貶值。

對於中醫大將開設學士後藥學系一事，黃金舜解釋，先前慈濟大學開設藥學系的事件後，藥師公會全聯會、教育部、衛福部等相關單位達成決議，限制每年藥學生招生員額1148人，若要新設藥學系，其師資條件、設備必須比現有校系更優，招生名額則要從其他現有校系挪動調整。

黃金舜指出，中醫大藥學系有200多個名額，而該校確實有成立學士後藥學系的想法，並設置籌備處，但目前還在非常前期的階段，包括設置規劃、名額調整方案等都還要討論，也尚未詢問藥師公會全聯會意見，從現在要到實際向教育單位提出申請，可能得耗時7、8年以上。

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