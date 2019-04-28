水分不足 夏天也會心肌梗塞

2019-04-28

記者林惠琴、吳亮儀／專題報導

不要以為天氣冷才容易發生心肌梗塞，醫師提醒，不分季節、一年四季都有可能發生心肌梗塞，醫生提醒「夏天要注意補水、冬天要注意保暖」。此外，抽菸和三高是心肌梗塞的危險因子，除了戒菸，做好飲食管理、養成運動習慣遠離或控制三高外，壓力也可能會誘發心肌梗塞，因此也要注意工時、排班等問題，別忘了適時放鬆。

不只冬天 各季節都可能發病

「一年三百六十五天都可能發生心肌梗塞！」成大醫院心臟血管科醫師李貽恆說，雖然研究顯示心肌梗塞一年好發於季節轉換、一天好發於早晨，但整體來說，每天都可能發生。

近年因天氣變化心肌梗塞發病最顯著的例子，首推二○一六年一月出現的「霸王級」寒流，當時平地體感溫度甚至低於零度、且持續近一週，許多有心血管疾病病史的病患因為天氣太冷被送急診。

根據衛福部統計，當年一月底霸王寒流襲台，隨後二月心血管疾病死亡人數飆升，高達四一三一人，較前一年增加八七○人；三月死亡人數達三八九○人，較前一年增加六○九人，當中不少人是因心肌梗塞而過世，甚至導致當年國人平均壽命少了○．二歲。

馬偕醫院副院長葉宏一指出，心肌梗塞在夏天與冬天都會發生，但原因不同，夏天容易流汗，若未及時補充水分可能引發脫水，使體內血液變黏稠、引起堵塞造成，要多喝水降低風險；冬天則是低溫導致血管收縮發生狹窄、血壓上升所致，因此要做好保暖措施。

葉宏一提及，曾經收治一名年紀約七、八十歲的長者，每天固定參與早操活動，但擔心上廁所不方便，事前幾乎不喝水，結果某個夏日十分炎熱，活動時出現胸悶、胸痛等不適症狀，緊急就醫確診是心肌梗塞。

台大醫院環境職業醫學部醫師郭育良也表示，若是原本就有抽菸、三高的民眾，當工時過長、壓力過大時，相對容易誘發心肌梗塞，曾有研究發現，一個月平均每天加班兩小時，心肌梗塞發生率會增加兩倍，要特別小心。

抽菸、三高、壓力 都是危險因子

另外，飲食所造成的心肌梗塞風險容易被忽略。心臟學會暨心臟基金會執行長黃瑞仁指出，最近許多研究發現，台灣人血液中的膽固醇濃度越來越高，已和歐美人差不多，顯示台灣人飲食逐漸西化，紅肉和油脂的攝取量越來越多，「三高」高血壓、高血糖和高血脂問題也越來越嚴重。

根據國健署前年做的「成人預防保健服務」利用者檢查結果指出，女性五十五歲後，有高血壓者達卅七．八％、高血脂廿五．六％、高血糖十六．二％，有任二種者達十五．四％，三種皆有者二．五％，導致更年期後成為心血管疾病的高風險族群。

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