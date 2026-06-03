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    首頁 > 生活

    文組有望？輝達徵1職缺年薪650萬網嗨翻 內行人一看搖頭狂勸退

    2026/06/03 21:23 即時新聞／綜合報導
    輝達最近開出「簡報設計師」的職缺，年薪上看650萬，讓網友直呼「文組也有望到黃仁勳手下工作」。（路透）

    輝達最近開出「簡報設計師」的職缺，年薪上看650萬，讓網友直呼「文組也有望到黃仁勳手下工作」。（路透）

    輝達（NVIDIA）官方日前發出招聘「簡報設計師」（PowerPoint Presentation Graphic Designer）的徵才公告，年薪上看650萬元，讓許多網友直呼「文組也有望到黃仁勳手下工作」，但有不少內行人勸退，直言這份工作沒有那麼容易。

    近日有網友在Threads上分享輝達徵求「簡報設計師」的消息，這份職缺年薪上看650萬，還有資格獲得輝達的股權和相關福利，可遠端上班。原PO興奮表示，「各位文組的有福了！650萬年薪，快來搶！我要先去報名了，簡報設計師又能讓黃爸爸當我老闆！」

    貼文曝光掀起熱烈討論，許多鄉民也躍躍欲試。但留言區也有不少內行人勸退大家，「這壓力很大的，你的簡報是vp 要往上報的，所以格式不對，文字不對就直接被幹成狗」、「做過設計的都知道這有多畜，爆肝程度不輸工程師的」、「真的會有不自量力的文組以為自己可以勝任嗎？」、「這份工作一看就知道不是隨便哪個人都能上的，沒有排進世界前幾名大學畢業的人家根本看不上」、「這個職缺對於產業的背景資訊要很有概念，應該也是需要有工程的理解；不是只是把文字轉換成易讀的infographic，也要很懂產業pitch deck的脈絡」。

    相關新聞請見：文組也能當黃仁勳員工！輝達開1職缺可遠端上班 年薪上看650萬

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