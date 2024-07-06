宜蘭童玩節首日湧1.8萬人 高速滑水、滑降飛越冬山河超嗨

宜蘭童玩節為期44天，今天在冬山河親水公園開幕，1.8萬人湧入園區享戲水。（記者王峻祺攝）

2024/07/06 18:37

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2024宜蘭國際童玩藝術節今天（6日）在冬山河親水公園開幕，萬人湧入園區享受沁涼戲水設施，精彩的彈跳起飛開幕秀嗨翻全場，今年還打造7公尺寛彩虹滑道，成為水域區的閃耀地標，更首創飛越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降，吸引大小朋友試膽體驗，統計截至下午4點，共有1.8萬人次入園，近年最多。

今年童玩節主題是「童玩的多重宇宙」，園區全新打造往年最熱鬧戲水區，閃亮地標是7公尺寛的彩虹滑道，吸引遊客體驗高速滑水，一字排開沿著水道瞬間滑入水面，尖叫聲四起；往年設在陸域的高空滑降，也首度跨越冬山河水域，遊客綁上安全索後，順著鋼索從黃龍岸滑向青龍岸，再搭小艇返回園區。

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童玩節開幕活動今天下午在寰宇廣場舉行，宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、立委陳俊宇等人受邀出席，園方安排管樂及鼓藝迎賓開場，還有來自法國的Cie Tac O Tac彈跳高蹺劇團，帶來精彩起飛秀，吸引遊客駐足欣賞；開幕首日截至下午4點統計，已有1.8萬人次入園，比去年的1.7萬人次、前年的1.2萬人次都高。

縣長林姿妙說，今年童玩節共邀請18國、23團來自不同國家的民俗表演團隊輪番登台，還有首次參與的非洲國家蒲隆地，為期44天活動誠摯邀請民眾共襄盛舉，除了體驗水域活動、欣賞演出，也可參觀魔方樂園等主題展館。

童玩節是否能帶動宜蘭縣暑期住房率，受到各界關注，立委陳俊宇致詞時透露，已再次拜訪交通部，近期自由行及團體旅宿補助將有新進展，期待能有好消息。宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，目前7、8月旅宿訂房率僅3、4成，希望暑期中能好轉，若中央真能祭出補助更好。

宜蘭縣府也推出「遊童玩好康抽汽車」，購票或申辦童玩護照都能參加抽獎，首獎是市價84.9萬元Suzuki Jimny汽車，其餘獎項包括住宿券、餐券等，總價值超過200萬元。童玩節持續到8月18日，營運時間上午9點到晚上9點。

7公尺寛的彩虹滑道是今年童玩節閃耀地標，吸引遊客一字排開沿著水道體驗高速滑水，瞬間尖叫聲四起。（記者王峻祺攝）

宜蘭童玩節今年打造7公尺寛的彩虹滑道，是水域區的閃耀新地標。（記者王峻祺攝）

童玩節最閃亮地標是7公尺寛的彩虹滑道，吸引外國遊客體驗高速滑水。（記者王峻祺攝）

宜蘭童玩節今年首創飛越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降，吸引大小朋友試膽。（記者王峻祺攝）

宜蘭國際童玩藝術節開幕第一天湧入1.8萬人，各國表演團隊與縣長林姿妙等人合影揭開活動序幕。（記者王峻祺攝）

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