社子島開發派相挺 柯市府反苦惱幽靈戶

2019-07-24 19:50

〔記者郭安家／台北報導〕社子島自救會抗議反徵收，今有不一樣聲音，開發派居民在台北市議員陳政忠陪同下與副市長彭振聲開協調會，督促開發。由於近幾個月專案住宅安置條件頻變動，影響居民未來可增配幾戶專案住宅，市府發現在7月初公布新放寬條件前，今年1月至4月社子島戶數持續增6％，意即要分出更多專案宅，市府反苦惱防幽靈戶投機炒作。

地政局長張治祥受訪表示，社子島人口維持在1萬1千餘人，而去年戶口約4266戶，今年1月4286戶，4月則達4556戶，意即有些原住戶向戶政事務所申請新分戶。

她表示，目前社子島逐層的住宅、公寓、平房（不含透天厝、三、四合院）的建物，若要增配專案宅，將會以面積、戶數、幾套獨立廚房廁所三項指標，取最小值決定分配戶數。例如，1間50坪建物依面積計算可分3戶，若現地住7口人但只登記2戶則仍用2戶計算，若該建物只有1套獨立廚房廁所，但僅能取三指標最小值配得1戶。

記者疑問是否會有人拚命蓋假馬桶、廚房，增加未來配屋？張治祥回應，同仁是說可以測試馬桶有沒有水，有些可能根本沒設排水管，過去也發現為了分戶，竟出現居民稱公公與媳婦睡同一張床的說詞；雖然社子島有20％人口是一人一戶，但市府不願未來出現更多一人一戶投機狀況，會讓戶數失真，影響外界觀感，台北市長柯文哲也覺得不合理。

社子島建物每坪可領8.9萬元拆遷補償金，若住30多坪房屋約有300萬元，對於社子島自救會主張沒有經濟能力多貸款700萬元去承購每戶上千萬元的專案宅：挺開發的社子島權益促進會理事長楊明照受訪說，沒房沒地的人一定可以安置兩戶，可以考慮先領300百萬元，配兩間賣掉一間，「等於政府還送你一間不用錢」。#

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