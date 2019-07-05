不再強硬 北市府放寬社子島安置計畫

2019-07-05 00:06

〔記者楊心慧／台北報導〕針對開發社子島市府提出的拆遷安置方案，當地居民長期表達不滿，過去市府態度強硬，不願退讓，歷經居民多次抗爭後，台北市政府重新提出「社子島安置計畫草案」，放寬配售專宅限制，包含調整「1988年8月1日」違建認定線、取消設籍及居住事實條件，更刪除6年內禁移轉限制等，除安置費用未修改外，幾乎全面放寬。

台北市地政局解釋，這次放寬包含配售專案住宅資格，從原本合法建物及1988年8月1日前存在的違建，放寬為1994年12月31日前的建物，大約將有100多個門牌會再被納入；原移轉限制規定在6年內不得移轉，只能由市府照價買回，如今取消限制，等同能在過戶後直接進行買賣；另外，還有取消主配設籍限制，原所有權人需在拆遷公告日2個月前設籍，也需住在該建物中，但修正後刪除該項。

對於市府大退讓，地政局表示，聽證會上不少當地居民表示，自己花錢買專宅，擁有處理自身財產權利，後來考量不該限制民眾財產處分，因此放寬部分條件。

台北市議員陳政忠、陳慈慧在上個月市政總質詢時，皆要求柯文哲同意放寬配售專案住宅資格，陳政忠昨表示，他在質詢時提的訴求，市府幾乎都放寬，雖要做到居民百分之百同意很難，但仍希望市府多和居民溝通。

陳慈慧表示，過去多次向市府表達需妥善安置社子島居民，爭取多年終於有所進展，雖這次安置費用未修改，但至少市府態度軟化、釋出善意。

社子島自救會發言人李華萍指出，市府安置計畫修正版本是就聽證會做的放寬，但前提是同意區段徵收，但社子島居民只有4％接受區段徵收，因此就算市府放寬安置計畫，多數居民也不會接受，未來自救會不排除持續抗爭。

福安里長謝文加表示，社子島為救大台北淹水問題犧牲禁建，市府應設置特別拆遷補償條例，減輕居民負擔，且社子島居民多為弱勢家庭，市府修正的計畫草案根本沒幫助到當地居民，有不少財團、投資客看準社子島將開發而大量收地，質疑修正版本反而圖利財團。

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