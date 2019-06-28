社子島宮廟合併「市長的美意」？ 柯P：就這樣...

2019-06-28 12:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府將開發社子島，在地11間不具文資價值也無土地產權的廟宇，市府打算合併變成統一廟，北市民政局長藍世聰稱是「市長的美意」。台北市長柯文哲今早受訪時說，對神明就是虔誠心意的拜拜，話說一半，柯支吾地說，就這樣...，他也不曉得，這個還是，要解決問題看怎麼解決。

媒體問到除了大巨蛋、雙子星案，社子島防洪計畫、華光特二區都牽涉到中央權責，是否擔心被卡，對此柯文哲表示，台灣整體、人民最大福利是執政者應該思考的，而不是說「你不聽話我就把你怎麼樣」，這不是好的執政態度。

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