社子島「夜弄土地公」拚登錄無形文化資產 暫先列冊追蹤

2019-06-27 23:45

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社子島地區因禁建半個世紀，保有不少純樸人文風情，尤其具有百年歷史的「夜弄土地公」活動，每年都盛大舉辦，台北市無形文化資產審議委員會今天審議「社子島夜弄土地公案」，由於柯市府開發態度強硬，讓當地居民擔心案子會被「做掉」，但會中當地居民踴躍發言期盼保留，最後因事前缺少召開說明會程序，文資會主席、文化局副局長陳譽馨裁示先列冊，待召開說明會、有完整訪視後再進大會審議。

福安里長謝文加發言說，夜弄土地公在社子島有百年歷史，過去也有不少外國人到社子島體驗夜弄土地公文化，他認為一定要保留下來，給下一代珍貴的文化資產，盼文資委員能夠完成當地居民的願望。

台北市議員陳慈慧的秘書、社子島居民陳竑達說，社子島如今要開發，傳統文化和現代公共建設相互衝突，未來勢必衝擊夜弄土地公這項傳統文化，保存文化相當不容易，聚落紋理和型態恐怕將被打散，希望社子島夜弄土地公文化可以持續下去。

陳慈慧受訪時說，夜弄土地公能夠增加地方凝聚力，希望透過登錄文化資產，讓市府和居民一起努力，能夠有完整的文獻整理及口述歷史，也希望市府在經費上給予協助，打造社子島文化祭，讓這項這社子島的傳統文化推廣至台灣各地、並放眼國際。

有委員提到沒有開說明會違反程序的問題，也有委員指出，現今在士林、北投、內湖一帶都有夜弄土地公的習俗，建議可朝「台北元宵夜弄土地公｣的模式進行文化資產審議；但委員郭佩宜說，每個地區的夜弄土地公習俗不同，強迫一起併入不符精神，雖因沒開說明會，現在沒辦法審議，但認為可以列冊追蹤，後續再進行訪查、召開說明會。

現場多數委員都同意列冊追蹤，陳譽馨裁示，該案委員現勘意見都不一樣，還有問題需釐清，整個程序再走一遍，待開完說明會後、有完整訪視後再進大會審議。

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