社子島區段徵收 柯市府退讓同意「9聚落剔除」

2019-06-26 20:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推社子島，被社子島自救會抗議資訊不透明，並指仍有弱勢居民不知拆遷安置方案，沒錢買專案住宅，甚至訴求「拒絕徵收、直接整建」。市府退讓，初步同意9聚落、17.78公頃可剔除徵收，未來不適用拆遷、承購方案；市府今天還邀公民參與委員、自救會開溝通討論會，但通知倉促，自救會不到10人出席，場面冷清，官員還比民眾多。

社子島開發面積302公頃、2480個門牌，市府同意區段徵收剔除9聚落、577個門牌。都發局總工程司邵秀珮指出，因防洪計畫，淡水河退縮30公尺、基隆河退縮80至130公尺的通洪空間，或社子大橋等主要聯外道路範圍內無法剔除。

剔除區面積須大於500平方公尺，或經台北市都市計畫委員會審議通過；邵秀珮解釋，這是希望未來住戶仍有申請都市更新、都市危老重建條例。

剔除區如果要再發展，其容積率120％、建蔽率45％，建物須回饋20％土地作公共設施，得以樓地板面積或代金回饋；自行留設聯外道路、自行留設及處理排水設施或與毗鄰地區的高程落差。

北市府今晚邀請自救會溝通討論，由副祕書長李得全擔任主席，市長室還派顧問周榆修到場關心；但尷尬的是，市府通知倉促，原本2、300人的自救會，不到10人到場，僅2、3位民眾登記發言。李得全致詞時致歉說，通知時間緊迫，民眾晚上要工作，加上下雨，有人在趕路；但討論會開1小時，也僅1、2個民眾趕到。

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