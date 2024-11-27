悚！泰國偏遠佛寺驚現85具屍體 用來教導信徒練習冥想

泰國佛寺僧侶利用屍體進行宗教行為。（擷取自กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่/Facebook）

2024/11/27 16:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國警方近日陸續在北方多間佛寺發現共85具屍體，疑似與當地的邪教組織有關，一名僧侶利用這些屍體來教導追隨者冥想與佛法。

綜合泰媒報導，泰國警方20日在甘烹碧府（Kamphaeng）一間佛寺的墳墓挖出12具屍體，23日在披集府（Phichit）一處佛寺發現41具屍體，昨（26）日又在披集府另間寺廟發現32具屍體。這兩間佛寺均由一名僧侶賽豐（Saifon Pannathito）負責，他承認自己利用這些屍體是冥想練習課程的一環。

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其中一名僧侶向警方提供遺體捐贈文件，證明這些屍體都是由過世的信徒或者他們的親戚自願捐贈。目前泰國警方已關閉涉事佛寺，將所有屍體交由法醫進行DNA檢測。一旦確認身分將由家屬領回，目前警方仍在進行深入調查，釐清屍體的來歷是否合法，若涉及非法行為，將追究相關責任。

泰國警方在三間佛寺共發現85具屍體被作為邪教用途。（擷取自North Now/Facebook）

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