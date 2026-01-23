獨家》中國OnePlus違法繞道來台挖角 驚爆台籍幹部現任職工研院

中國知名手機品牌「OnePlus（一加）」董事長劉作虎。（記者劉詠韻翻攝）

中國知名手機品牌「OnePlus（一加）」董事長劉作虎，涉嫌未經主管機關許可，便繞道香港在台設立分公司，利用港商名義規避法律審查，大規模挖角台灣70多位頂尖研發工程師；士林地檢署偵查後，日前依違反兩岸人民關係條例將台籍鄭姓、林姓2名幹部提起公訴。本報讀者爆料，該台籍林姓幹部為現任職於工研院產業服務中心數位長林慶達。

對此工研院回應，經查2013年12月至2017年7月期間「林君」未在本院任職，「對於同仁入職前涉及相關司法案件，本院進行釐清了解中」。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，深圳萬普拉斯（OnePlus）公司董事長劉作虎為組建台灣研發團隊，與鄭女、林男達成協議。自2014年起，先在香港成立「一加公司」，隔年再以港商身分來台設立分公司（後更名為聲赫公司）。

檢方調查發現，該台灣分公司名義上是港資顧問公司，實際唯一的業務就是幫深圳母公司的「OnePlus」手機研發軟體與測試。為了維持運作，深圳母公司及相關企業自2015年2021年，6年間陸續匯入高達7293萬餘美元（約台幣23億元）的巨額資金，作為發放薪資與採購研發設備之用。

林男在偵訊時供稱，他受劉作虎指示擔任研發部門負責人，陸續面試並聘僱了70多位台灣研發工程師。儘管這群工程師領的是台灣分公司的薪水，但其開發出的軟體全數應用在OnePlus手機上，且行政、財務等營運細節，皆須向深圳母公司的主管匯報，年終獎金發放甚至要經過劉作虎點頭才能決定。

鄭姓負責人則辯稱，自己僅是掛名負責人，負責稅務規劃，並不了解具體業務，但檢方根據員工證詞與外匯紀錄，認定其對公司承接深圳業務一事知情。

檢方認為，中國地區營利事業非經許可，不得在台從事營利業務活動，被告等人卻透過「偽裝外資」的方式，未經投審會許可便在台設立研發據點，不僅擾亂市場競爭，更涉及非法招攬台灣高科技人才，依違反兩岸人民關係條例將台籍鄭姓、林姓2名幹部提起公訴；劉作虎則另行通緝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法