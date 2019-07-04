神明住一起?》北市府擬整併社子島11廟 民眾:這樣甘欸通？

2019-07-04 18:16

〔記者周采薇／台北報導〕台北市政府為了開發社子島，計畫將11間不具文資價值的廟宇拆遷，合併成一座大廟，將陰廟、陽廟混在一起，消息一出，引起當地居民不滿。社子島福安里長謝文加更表示他從來沒有同意合併，但民政局發來的資料卻寫著里長同意合併，讓謝文加直呼「太誇張！我堅決反對！」

被點名的11間廟位在延平北路7段到9段，其中有5間是供奉正神的陽廟，分別是：德聖宮、北興宮、福德宮、福安宮、景安宮；另外6間陰廟則是：百福宮、許英媽、陳靈公、萬善堂、聖靈公以及福安宮。北市府考慮要將這11間廟整併，把陰廟陽廟混合，當地民眾質疑：「這樣甘欸通？」居民王先生表示：「蓋成一座公廟後，還要分土地公住幾樓，好兄弟住幾樓，沒有人這樣搞的。」

社子島會有陰廟信仰，是受到地理環境影響。因為社子島位在淡水河和基隆河之間，過去會有許多動物或人類的屍體漂上岸，因此產生了許多民間傳說，進而演變成公廟信仰。這11間廟有一半是超過百年以上的歷史，政府說要拆就拆，要併就併，民眾氣憤的說：「應該要先擲筊問神明同不同意。」

社子島廟宇整併的計劃，北市府沒有事先跟當地協商，未來整併後將安置在公園內，並且還須向政府繳納地租。社子島自救會發言人李華萍表示：「我們要求退回主計畫，審慎思考，尊重居民，訂定出合理的發展計畫。」

廟宇是當地人平日的生活信仰中心，許多人會聚在廟裡泡茶、聊天，居民表示：「如果拆除的話，不要說沒有地方泡茶了，就是大家彼此都不會聚在一起了。」

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