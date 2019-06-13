社子島自救會反徵收 出動土地公抗議柯P被蒙蔽

2019-06-13 11:59

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推社子島區段徵收開發，掛保證不讓居民流離失所；但社子島自救會今上午再至台北市政府前抗議，連台權會都協助發採訪通知。居民張先生現身表示，工期至少11年，其一家7口若在士林租屋10年就要多花360萬元，但試算後台北政府僅提供324萬元拆遷補償金，為了配購專案住宅，還需貸款近1千萬元，恐流離失所！

自救會今上午串聯300位居民抗議，齊喊「退回主計畫」、「反對區段徵收」、「解除限建」、「就地改建」，並持手舉牌「52％反對4％贊成市長看不到」，打臉柯市府沒尊重民意。自救會還動員社子島10尊「夜弄土地公」神像，在市府大樓前「繞境」抗議，只見土地公眼睛以紅布蒙蔽，諷刺柯一樣被蒙蔽。

自救會發言人李華萍指，社子島早期繁榮好比西門町，有戲院、渡船口，1970年政府禁建後就沒公共建設，如今區段徵收案，要土地所有權人繳6成地回饋作區域公共設施。

2016年2月柯市府大張旗鼓辦社子島i-Voting，並稱「生態社子島」案獲支持。但李華萍表示，2015年6月市府請兩位里長發問卷，選擇原地改建占44.32％；隔年i-Voting投票率僅35％，65％居民反對市府選項而拒投。扯的是，今年4月安置聽證會前，市府收集4千餘份問卷，52％反對區徵收開發；多數居民無法知悉會議，5月會議僅通知里長等25位代表。

楊姓阿嬤表示，這是毀滅性大計畫，居民惶恐不安；以她為例，雖是土生土長居民，原有百分之百土地，如今要被徵收6成，剩下4成蓋專案住宅，但還要扣掉2成做住宅公設，剩餘20％比例賣給居民，居民還得貸款購屋，且不是人人可買屋，恐流離失所，請柯文哲要有同理心，將心比心、苦民所苦。楊阿嬤還大罵「拒絕官商勾結、圖利特定對象！」

北市府原先派地政局副局長易立民接受陳情，但被居民轟回去，後來改由局長張治祥接觸自救會，居民不滿要求柯文哲下樓，但柯並未出現。

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