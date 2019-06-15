社子島居民反對區段徵收 肉身擋車氣柯文哲不願下來

2019-06-15 16:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府力推社子島開發案，採區段徵收，社子島自救會屢次抗議，卻未得到北市府任何的回應，讓居民與自救會十分不滿。今早數十名自救會成員集結在台北海洋科技大學校門，以肉身擋住、包圍市長柯文哲的座車，盼柯文哲能聆聽居民的訴求，但在場警員立即全力架開抗議的民眾，讓柯文哲座車脫困離開現場。

「他不願意下車、完全不願意下車」社子島自救會發言人李華萍不滿表示，抗議的時候警察非常粗暴地把他們架開，有老人家擋在市長座車前方，車子還往前開，差點壓到人，市府實在過份，李還說，市長在議會表示他常來社子島，但柯來社子島卻不是跟居民訪談。

李華萍表示，自救會今日去抗議是想當面讓市長了解居民的訴求，先前自救會跟居民去市府抗議遞送請願書後，市府完全沒有回覆，幕僚也沒有跟柯說，柯到現在應該不知情，所以今天很希望柯文哲至少下車一分鐘，聽聽他們跟在地居民需求，不一定要承諾，她希望市府推動社子島開發應把居民利益放在最優先考量，而不是把財團利益放到最大。

柯文哲今早出席台北海洋科技大學畢業典禮，座車準備從校門離開前，自救會數十名成員團團包住柯的座車，自救會拉起「反對區段徵收」、「52％反對、4％贊成，市長看不到」等布條，一旁也有居民舉牌助陣，眼見座車要離開，自救會成員衝上前拍打柯的車窗，要柯下車，還有高齡長者橫躺在車身的前方，想阻擋座車，在警方與校方人員協助下，柯文哲座車最後順利駛離。

社子島自救會本月13日也曾到北市府大樓門口前抗議，要求退回該開發主計畫，反對區段徵收，解除社子島禁建、就地改建等訴求，當時地政局長張治祥回應，最慢6月底提安置方案，會與民代、里長溝通ok，才正式跟民眾說明，若還是不足，則再修正，市府沒有很鴨霸要執行的態度。

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