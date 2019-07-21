水吸太飽⋯ 台南傳瓜田因大雨受損

2019-07-21 21:49

〔記者萬于甄／台南報導〕近期梅雨季節後接連碰上颱風及西南氣流，讓台南下了好陣子的雨，有農民在歸仁、仁德一帶種植的瓜田不堪雨水浸泡，幾乎全軍覆沒無法採收，市議員郭鴻儀得知後今會同市府相關單位及農改場前往會勘，希望政府可盡速盤點大雨造成的農損。

市府農業局表示，現勘結果仁德區西瓜及香瓜損害程度均達全區20％的災損救助標準，歸仁區則只有西瓜達損害程度，香瓜則未達標準，兩區西瓜初估災損面積約75公頃，香瓜則為18公頃，明天會再前往鄰近的新化、新市等瓜田勘查。

陳姓農民表示，歸仁、仁德地區因地勢原先就屬於低漥地區，排水不易，耕作時已特地墊高種植區，以利排水系統發揮作用，但仍敵不過瞬間強降雨，7月初已有些西瓜受損，加上近日的大雨，瓜果過度吸水，自己種植的西瓜、香瓜等幾乎全毀，根本無法採收。

陳姓農民也說，土地是和台糖承租種植，損失除了農地年租金每公頃約6萬外，還有幼苗、肥料、農藥等費用，初估損失金額無法想像，期盼政府可幫忙補貼，至少還有機會翻土繼續耕作減少損失。

郭鴻儀表示，極端氣候來臨，農損評估也該與時俱進，許多瓜果類因雨水農損時，一開始表面上不容易看出問題，且非一次破壞所造成的隱藏性農損，政府不會特別提出補助方案，但卻讓農民損失慘重，農業局應盡快盤點近日大雨造成的農損，提報農糧署評估研議適當補助。

農業局指出，現勘結果將提報農委會農糧署公告現金救助災區後，開放10日內申請現金救助，呼籲農友若遇災損，可主動向土地所在地的區公所提報，以加速相關單位勘災作業。

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