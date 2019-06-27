中市苦瓜、青椒、西瓜、冬瓜農損 現金救助即起申請

2019-06-27 16:28

〔記者歐素美／台中報導〕6月11日豪雨造成台中市苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜嚴重受損，苦瓜損失約4成、青椒高達8成，西瓜受損也有約5成，冬瓜栽種面積則較少，損失也有2成以上，農委會公告后里區為苦瓜、青椒現金救助地區；大安區則為西瓜、冬瓜現金救助地區，農業局呼籲受災農民即日起至7月8日止向區公所提出申請。

農業局表示，苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜，受6月11日豪雨影響，造成葉片或藤蔓黃化、枯萎、果實水傷。后里區農會表示，該區苦瓜種面積約30公頃、青椒約2公頃，因青椒及苦瓜都怕根部泡水，造成果實腐爛，致苦瓜災損達4成，青椒更高達8成，僅2成可收成；大安區西瓜種植面積約32公頃，5成泡水受損，冬瓜種植面積不到1公頃，但受損也達2成以上。

農業局日前會同行政院農委會台中區農業改良場及行政院農委會中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準，農委會在6月24日公告后里區為苦瓜、青椒現金救助地區；大安區則為西瓜、冬瓜現金救助地區。

農業局表示，合法農田栽培的苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜田區，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助，符合規定者，苦瓜、青椒及冬瓜救助額度為每公頃3萬6千元，西瓜救助額度為每公頃6萬元，申請日即自即日起至7月8日。

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