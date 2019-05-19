桃竹豪雨瓜類農損 農委會啟動現金救助

2019-05-19 22:37

〔記者林惠琴／台北報導〕受到外海劇烈對流移入影響，桃園、新竹部分地區瞬間強降雨無法宣洩，淹沒農作物，截至今日5時為止，農委會估計農損為450萬元，受損品項主要包含洋香瓜、香瓜及西瓜，將開放申請現金救助及低利貸款。

農委會今日公告，新竹縣新豐鄉、湖口鄉及竹北市的香瓜、洋香瓜、西瓜，桃園市觀音區、新屋區的香瓜、洋香瓜、西瓜，以及楊梅區的西瓜、洋香瓜，受災農民可自明日起至5月29日，可至公所申請現金救助及低利貸款，香瓜及洋香瓜每公頃救助金額為7萬5千元，西瓜每公頃為6萬元。

農委會也請各縣市政府掌握這波豪雨對轄區內作物的影響，若目前已有受損情形，應儘速辦理查報及勘查作業，進行災情確認，該會將依實際災損情形，隨時公告救助地區與品項，以協助農民儘速復耕復建。

此外，因應此次災損，農委會啟動技術服務團，協助災後輔導工作，受災農友可洽請相關試驗改良場所暨相關單位詢問，由專家提供技術輔導，同時針對受損作物辦理產業輔導措施，提供復耕所需的有機質肥料、微生物肥料、生物防治資材等補助。

另外，農委會今晚9時30分的豪雨土石流警戒區預報發布，仍有49條土石流黃色警戒，分布於台中市和平區博愛里，南投縣仁愛鄉南豐村、親愛村、萬豐村、法治村、春陽村、精英村，埔里鎮蜈蚣里、福興里等，共計2縣市、3鄉鎮市區、9村里，地方政府應進行疏散避難勸告。

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