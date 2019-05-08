農產變農慘！3月雨襲 台中葡萄減產3成

2019-05-08 20:20

〔記者歐素美／台中報導〕今年3月鋒面降雨，造成台中市巨峰葡萄花冠脱落及花藥開裂，導致花穗授粉不良，減產約3成，農委會公告現金救助，不只葡萄，受到暖冬、乾旱等影響，台中市水果慘兮兮，荔枝、龍眼、高接梨、桃子及溫帶梨、蘋果、水蜜桃等水果，今年都受災減產，列入現金救助。

今年3月鋒面降雨，造成台中市巨峰葡萄花冠脱落及花藥開裂，導致花穗授粉不良，葡萄果串果粒大小不一，有的果粒沒有子，長得又圓又小，農友稱為「石葡萄」，許多農友最近都忙著剪除「石葡萄」，以利好的果粒生長。

台中市農業局說，今年巨峰葡萄受災地區主要以豐原、東勢、后里、新社、石岡及外埔等6區為主，面積約206公頃，減產約3成，農委會已公告現金救助，農友可於5月16日前向區公所申請，每公頃9萬元。

葡萄果農彭文欽說，「石葡萄」果小無子，反而更甜更好吃，但農友銷售到行口，因賣相不佳，無法賣出好價錢，採用宅配直銷方式，只要向消費者說明，就影響不大。

今年除了葡萄受鋒面降雨影響減產，台中市枇杷、荔枝、龍眼、高接梨、桃子、梅子及溫帶梨、蘋果、水蜜桃等水果，甚至小麥，也因暖冬、乾旱，只開花不結果，或穗上發芽，受災嚴重，農委會皆列入現金救助。目前是桃子產季，接著是高接梨、葡萄、荔枝、龍眼等，因產量少，價格皆可望攀升。

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