台中巨峰葡萄農損 現金救助申請到5/16

2019-05-07 19:14

〔記者歐素美／台中報導〕今年3月鋒面造成台中巨峰葡萄受損，行政院農業委員會公告台中市豐原、東勢、后里、新社、石岡及外埔等6區為現金救助地區。農業局說，合法農田栽培的巨峰葡萄園區，災害損失率達20％以上即可申請現金救助，每公頃9萬元，申請日期自即日起至5月16日。

農業局說，3月鋒面降雨影響，致巨峰葡萄花冠脱落及花藥開裂，導致花穗授粉不良，屬遲發性天然災害。農業局會同農委會台中區農業改良場及農委會中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準，農委會公告豐原、東勢、后里、新社、石岡及外埔區，為3月鋒面巨峰葡萄現金救助地區，合法農田栽培的巨峰葡萄園區，災害損失率達20％以上即可申請現金救助，符合規定者救助額度為每公頃9萬元。

農業局呼籲受災農民，即日起至5月16日攜帶身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，其中申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；申請人非為土地所有權人者，除應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。

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