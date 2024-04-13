基隆劉銘傳隧道塵封15年重新開放 內有台灣特有種蝙蝠

基隆古蹟劉銘傳隧道塵封15年開放自由參觀。（記者盧賢秀攝）

2024/04/13 13:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一條鐵路隧道，也是全國僅存的鐵路遺址，封閉15年後完成隧道主體及光環境整修開放民眾參觀，隧道上方發現有十餘隻的「台灣葉鼻蝠」，基隆鳥會建議研議賞蝙蝠的規範及導覽，嚴格禁止燈光照射，嚴格控管秩序，以免影響生態。文化局表示，規定禁喧嘩、閃光燈，如果人多會總量管制。

市定古蹟「劉銘傳隧道」1890年完工，全長235公尺，南口上方有劉銘傳題字「曠宇天開」；因隧道內土石崩落在2009年封閉，文化局於2019年請專業單位進行古蹟本體修復工程，目前光環境工程已經完工，開放民眾自由參觀。

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文化局表示，劉銘傳隧道是台灣第一條鐵路，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。

因當年定位不準，南北兩側同時動工，挖到中央時才發現並非平順形成弧形，南北兩端高度相差了約426公分，重新修正後才使兩端正確銜接。市府也在中段設置有聲光解說系統，解說「426」密碼。

今天民眾進入參觀，發現隧道上方倒掛10多隻「台灣葉鼻蝠」，導覽志工提醒民眾，不要用閃光燈拍攝、不要喧嘩。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，「台灣葉鼻蝠」是台灣特有種蝙蝠，5、6月是牠的生殖期，7至9月為育幼期。既然隧道已經開放，要嚴格禁止燈光照射並盡量遠觀不要在下方停留，並控管參訪的人數避免干避，同時可以進行蝙蝠保育觀念宣導，建議市府可讓附近社區參與，甚至成為劉銘傳隧道的守護及解說導覽主力。

文化局文化資產科長郭麗雅說，已禁用閃光燈、喧嘩、撈捕，目前人數還不多，如果人數過多會採總量管制，保護豐富的生態。

文化局表示，劉銘傳隧道每週四到週日上午9點至下午5點開放自由參觀，另10人以上30人以內的團體可以預約，有導覽志工講解。

基隆古蹟劉銘傳隧道塵封15年開放參觀。（記者盧賢秀攝）

隧道內有一群台灣特有種「台灣葉鼻蝠」。（記者盧賢秀攝）

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