11抽水機+15車輛+37人！凱米颱風重創南台灣 北市府馳援高雄

台北市工務局因應災情盤整人力、機具，今下午前往高雄協助救災。（北市工務局提供）

2024/07/26 19:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕凱米颱風重創台灣中南部，當中以高雄市尤為嚴重，台北市工務局因應災情盤整人力、機具，今（26日）下午前往高雄協助救災。此次共支援抽水機具11台、車輛15輛、37名人力。

北市府副秘書長張溫德今授旗支援團隊並表示，市府看見高雄的需要，及時整頓資源，包含11台各式大小的抽水機具，還有數輛各式車輛並動員人力，希望用最快的速度恢復高雄市原有的市容。

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工務局表示，此次台北市災情多集中樹木傾倒，靠著工務局5處通力合作，昨天即完成市容恢復工作，得知高雄急需救援協助後，立即與高雄市政府聯繫，並盤整可動用救災能量，目前已有12英吋抽水機3台、4英吋抽水機3台、3英吋抽水機2台、鏟裝機2台、發電機1台、拖板車2台、貨卡車8輛、土車2輛、公務車3輛，以及37名人力整備待發，由工務局專委陳宏銘率隊，下午3點集結後立即前進高雄。

水利處指出，12英吋移動式抽水機屬大型抽水機，12英吋的口徑抽水能量約0.3 CMS，每分鐘抽水量高達18公噸，在防災界素有「小鋼炮」之稱，還可衛星定位配合經濟部水利署監控。該抽水機體型龐大，無法單純靠人力進行搬運裝卸，移動時必須倚賴動力機械設備，因此水利處也派出3輛吊卡車，來組裝小鋼炮，協助人員進行抽排水救災工作。

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