勘災政治學 陳吉仲用這招收服農民的心

2019-06-13 22:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣夏季葡萄現正進入採收期，連日豪大雨攪局，農民受災嚴重，農委會主委陳吉仲13日到產區勘災，當場裁示彰化縣列為葡萄天然災害現金救助地區，他呼籲受災農民儘速至當地公所申請，將來經過查核達到標準即可獲得農業災損補助。

根據一般規定，農業天然災害現金救助必須由公所、縣府往查報，最後由農糧署來認定是否列為災區，但昨天陳吉仲在立委陳素月、埔心鄉長張乘瑜、大村鄉長游盛等人的陪同下巡視多個葡萄產區，發現災情相當嚴重，陳吉仲當場裁示，彰化縣葡萄列為災區。

陳吉仲表示，今天公告後，10天內受災農民就要到公所登記者，公所受理登記後到田間勘查，若損失達20%就達現金補助標準，補助金額為每公頃為9萬元。

陳吉仲當場裁示，讓農民大力比讚，但稍早農民還一度對他開嗆，原因是陳吉仲在勘災時「學者魂」上身，他除了想了解災害嚴重程度，還希望找出除了豪雨之外，造成災損的其它原因，隨行官員發現災損嚴重的農民有一共同毛病，即其果串都沒有「套袋」，只用「保麗龍帽」蓋住上果串上緣，晚腐菌隨著雨水灌注到果串內，造成嚴重的損害。

隨行的農業專家點出這個毛病，受災的農民相當不服氣，當場要專家「開藥方」，農民自稱「博土」要跟有「博士」稱號的農業專家辯個輸贏。

陳吉仲見雙方相持不下，當場裁示，就以這個葡萄園作示範，農改場、劉姓農民各負責一半，看學理和實務有沒有落差。

陳吉仲還指示，一定要拍攝成影片，作成田間教學，兩邊到明年此時作收成比較。

劉姓農民當場心服口服，接著又聽到農委會多項的補助措施，當場破涕為笑，直說「這種主委有魄力，有接地氣」。

此外，為了協助農民打造溫室對抗極端氣候，陳吉仲也宣佈原補助捲揚式防雨設施（備），補助比率為三分之一，每0.1公頃最高補助15萬元，將提高補助比率為二分之一，最高補助22.5萬元。倘搭配簡易式塑膠布溫室，補助比率二分之一，每0.1公頃最高補助32.5萬元，合計55萬元。

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