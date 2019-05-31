鋒面大雨 卓蘭葡萄水傷嚴重

2019-05-31 16:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮為全台最北端的葡萄產地，栽種面積超過500公頃，但今年葡萄於5月間授粉期時，受到連續降雨影響，影響葡萄結果，葡萄水傷嚴重，更出現露菌病，卓蘭鎮農會預估受損面積達300公頃，相當驚人。

苗栗縣政府農業處農務科表示，下週一立委徐志榮將安排農糧署等單位會勘，實際了解受災狀況，會勘後狀況應該更嚴重，農業處將會盡力協助農民爭取天災補償。

卓蘭鎮農會指出，由於5月份鋒面連續強降雨，積水宣洩不及無法順利排出果園，導致葡萄果樹根部泡水過久，出現缺氧現象，因為葡萄根系發病，也有不少果樹長出氣根，代表損害嚴重。

卓蘭鎮農會表示，當葡萄根系因水量過多缺氧，就無法順利將養分輸送到葡萄果實，而葡萄果實無法得到根部輸送的養分，無法發育完全，因此顏色變黑，農民抱怨「這要怎麼賣」，葡萄賣相太差農民只好剪掉葡萄。

目前是卓蘭鎮葡萄第一期果生長期間，原本預估7、8月即可採收，農民可以回收幾個月來辛勞付出，沒想到天公不作美，凶猛雨勢讓農民措手不及，只能眼睜睜看著辛苦栽種的葡萄果樹泡水，相當心疼。

葡萄是卓蘭鎮主要水果，也是依靠農業維生的鎮民主要經濟來源，看到大批葡萄受水傷嚴重，農民只能無語問蒼天。

另外，由於連日大雨，農民無法找到空檔噴灑防治藥物，導致易在在高溫高濕的環境傳播的露菌病盛行，使得葡萄果樹葉片變黃，嚴重影響葡萄果樹進行光合作用，卓蘭鎮農會預估受害面積可能也達300公頃。

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