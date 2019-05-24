韓國瑜未到場卻虧陳吉仲勘災 陳：耍嘴皮對農民大不敬

2019-05-24 12:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕5月17日起受豪雨影響，造成各地農業災情，農委會目前統計，農業損失已經高達7672萬元，以高雄受損最嚴重，損失共1753萬元，水稻受到嚴重損傷，5月21日當天，農委會主委陳吉仲到高雄美濃勘災，但是現場卻不見高雄市長韓國瑜或市府農業局長到場，韓國瑜得知農委會會勘後，還稱在北農時陳吉仲就很喜歡來，可能「月亮跟著禿子走」。陳吉仲今天回應，勘災還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬。

由於高雄稻作受到嚴重影響，高雄市長韓國瑜也提出希望中央補助幫忙，陳吉仲今天表示，農委會對於今年所有不管暖冬乾旱、豪雨造成損傷，第一時間勘災，也在第一時間公告天然災害現金救助，高雄美濃動用無人飛機，兩天內就完成水稻無人機勘災，節省農民申報和基層區公所人員人力，盡最大力量照顧所有農民，期待各地方政府跟農委會相互配合，遇到災情第一時間立刻處理。

對於韓國瑜說月亮跟著禿子的說法，陳吉仲說，勘災還在耍嘴皮，對農民是最大的不敬，農民稻穀倒下去，按照傳統方式稻穀早就發芽，農委會當然要站在農民角度第一時間把無人機帶去，直接解決問題，其他所謂的政治口水他不在乎，在乎的是農民面對極端氣候，農委會共同因應，有更具體各種協助農民的方案，才是當務之急，其他非專業說法對農民沒有助益。

農糧署表示，目前已公告辦理現金救助及低利貸款地區品項，包含桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜，還有桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜，以及高雄市美濃區、旗山區及杉林區的稻米，香瓜及洋香瓜每公頃救助金額為7萬5千元，西瓜每公頃為6萬元，稻米每公頃1萬8千元，其他受損作物和地區會陸續公告補助。

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