300公尺走2小時！大甲媽鑾轎今清晨4點才抵大度橋頭

彰化縣警局機動應變隊長林世明（右）率員全程警戒，讓今年大甲媽遶境零衝突，居功厥偉。（記者湯世名攝）

2024/04/13 13:09

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，昨晚（12日）進入彰化市大埔路時爆滿信眾熱情迎接，擠得水泄不通，爭相鑽轎腳，大埔路短短300公尺走了2小時，行程嚴重延誤4小時，今天凌晨停駕永樂街天后宮時僅「蜻蜓點水」2分鐘就離開，最終抵達大度橋頭時已是清晨4點，仍延誤了3小時。

大甲媽昨晚進入彰化市大埔路時已是晚間7點多，整條大埔路擠滿信眾，盛況空前。沿途民眾鑽轎腳，還有人坐輪椅迎接大甲媽鑾轎，相當虔誠。大批警力沿途戒備，遶境過程平和。不過大埔路短短300公尺就走了2小時，行程一度嚴重延誤4小時之久。

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儘管馬不停蹄趕路，抵達永樂街天后宮時已經是今天凌晨零點5分，行程延誤3小時，因此媽祖鑾轎僅象徵性的停駕2分鐘就出發，創史上停駕時間最短的紀錄。

大甲媽鑾轎在行經彰化市中山路時一度遇到熱情信眾要扛轎，發生推擠衝突，所幸縣警局「機動應變隊」強勢將信眾隔開，迅速化解衝突。

機動應變隊長林世明指出，這次大甲媽南下遶境、北返回鑾，都曾遇到熱情的信眾險些打架，所幸警方迅速介入將兩方人馬隔開，化解一觸即發的衝突，只出現零星推擠，這也是彰化縣連續第2年未發生大甲媽遶境的暴力衝突。儘管在彰化市中山路有稍微加快腳步趕路，但信眾仍相當熱情，清晨4點才抵達橋頭，順利的將護轎勤務交接給台中警方。

彰化縣警局機動應變隊44名身手了得的員警全程警戒，遇有推擠迅速化解，讓今年遶境零衝突。（記者湯世名攝）

大甲媽昨晚在彰化市區遶境，信眾熱情迎接。（記者湯世名攝）

大甲媽昨晚在彰化市行程嚴重延誤，因此在永樂街天后宮僅停駕2分鐘即起駕，創史上停駕時間最短紀錄。（記者湯世名攝）

大甲媽昨晚進入永樂街天后宮前，彰化警方以改道牌排在道路兩側，永樂街全面淨空，避免爆滿信眾湧入失控。（記者湯世名攝）

大甲媽今天清晨4點抵達大度橋頭，彰化警方將護轎勤務交接給台中警方。（警方提供）

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