高雄今年氣候異常 蔬果價格齊漲

2019-07-08 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄今年氣候異常，造成蔬果價格齊漲，水果價揚超過6成1、蔬菜上漲4成8，尤其5月迄今乍晴忽雨，造成水果生長受損，梓官蔬菜生產專區已無菜可採，將爭取農業天然災害救助。

根據農委會資料，高市今年因旱災、豪雨農損金額1.4億元；高雄果菜市場今年以來平均批發菜價上漲4成8，每公斤從24.2元漲至35.8元，到貨量減少超過2成8，從322噸減少為220噸。

以民眾常吃的高麗菜上漲最多，其中進口高麗菜每公斤從0.6元上漲至17元，漲幅高達2733.3%，在地高麗菜每公斤從9.3元漲至34.1元，漲幅高達266.7%；高麗菜由於非產季，加上今年多雨受損，供不應求致價格上揚，連帶進口高麗菜也跟著上漲。

梓官農會表示，梓官蔬菜生產專區目前種植蔬菜面積20多公頃，但5月以來不斷下雨，造成葉菜類爛掉，目前已無菜可採，農民爭取農業天然災害救助，希望政府能重視。

高雄今年以來水果上漲超過61.5%，每公斤從36.8元漲至59.4元，到貨量減少39.3%，從110噸減少為67噸，以玉女番茄漲幅最大60.6%，每公斤從93.4元增為150元，到貨量減少94.4%。

其中香蕉今年5、6月到貨量244噸，每公斤32.6元，比去年同期365噸，每公斤18.2元，供給量減少，價格上揚；木瓜今年5、6月到貨量近300噸，每公斤33.6元，比去年同期387噸，每公斤21.7元，供給量減少，價格上揚。

市府表示，5月以前暖冬乾旱無雨，水果未開花造成減產，蔬菜因暖冬長得少，造成產量同樣減少，5月過後經常下雨，6月又受西南氣流影響，天氣乍晴忽雨，造成蔬果生長受損，又不易栽培管理，造成水果、菜價齊漲。

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