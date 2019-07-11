屏菸樂舞首演明晚登場 排灣青年與柬埔寨舞者合演

2019-07-11 11:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在文化部支持及屏東縣政府協助下，屏東縣來義鄉鳩浙恩澇文教協會獲得東南亞人士來台文化交流合作補助計畫，本週起由來義鄉排灣青年與柬埔寨的Phare Ponleu Selpak法爾藝術學院專業的表演者帶來一連串藝術交流活動。明天（12日）晚上7時30分起於屏東菸葉廠19號倉庫，安排免費索票《Galju．看路》樂舞首演、7月13日在屏東縣來義鄉文樂村回鄉加演。

屏東縣的來義鄉鳩浙恩澇文教協會凝聚了各部落的排灣青年，此次將與柬埔寨的法爾藝術學院專業舞者合作，演出時間長達1個小時，除由各自團隊帶來精彩的傳統樂舞外，雙方更一起合作了一場創作樂舞，以音樂結合現代舞。

「Galju」為排灣語，具有慢慢、等等、慢走、緩慢、斯文之意。意思是指，這是一場台灣排灣青年與柬埔寨舞者們美麗的串聯，在樂舞裡，不需要語言，只要身體一個移動，眼神一次閃爍，我們彷彿就能對話。

屏東縣府文化處表示，未來屏東菸葉廠期望以「屏菸1936文化基地」之姿呈現，主要希望提供給在地藝術團體有更多發揮的舞台，展現創作的多元性。

在此次交流中，雙方不僅乘載各自獨特的歷史，也要透過樂舞互動，讓青年們了解彼此文化差異，並開啟國際視野，該場演出開放入場觀賞限200位，網路登記、索票入場，有興趣者可臉書搜尋《Galju．看路》查詢詳情。

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