補助台東部落祭儀 原民會上半年給了1688萬

2019-07-10 15:37

［記者黃明堂／台東報導］暑假正是台東縣各原住民歲時祭儀的重要時節，行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒今天表示，為落實蔡英文總統多元文化政策目標，原民會今年到6月底已補助台東歲時祭儀1688萬元。

夷將．拔路兒在台東舉辦「推動歲時祭儀及文化發展」記者會，也向各鄉鎮市長及原住民頭目、部落主席說明政府對原住民祭儀及文化的重視。

夷將．拔路兒說，歲時祭儀是原住民族每年重要的文化祭典，台東縣原住民族人口數約8萬人，佔全縣人口總數的36％，重要祭典包括阿美族豐年祭、排灣族收穫祭、布農族射耳祭、卑南族年祭、雅美族收穫祭、魯凱族小米祭，還有噶瑪蘭的豐年祭等，今年從6月30日由建農部落舉辦的第一場阿美族豐年祭開始，一共會舉辦146場次的夏季文化慶典。

夷將表示，為了落實蔡總統多元文化的政策目標，原民會3年來以「基本設施維持費」、「教育文化補助」及「 興建部落聚會所」積極補助部落經費。其中基本設施維持費及教育文化補助台東縣各鄉鎮市公所金額超過1億5000萬元，而用在歲時祭儀與教育文化的部分，到6月底就補助了1688萬元。

他說，原民會從行政院「花東基金」項下也補助1億5000萬元協助台東縣政府興建14座部落聚會所，目前已完工4座。

台東市長張國洲表示，祭儀一個部落補助7000元並不足夠，夷將答說，補助金額是由各鄉鎮市長自己決定，據他所知，多數鄉鎮補助每個部落的額度都在2萬到3萬元。夷將承諾，歲時祭儀經費如不足，只要還有經費，原民會會全力協助。

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