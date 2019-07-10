「Ayoi阿優依」品牌文創館台東門市開幕 部落商品精緻呈現

2019-07-10 13:52

［記者黃明堂／台東報導］行政院原民會直營的「Ayoi阿優依」品牌文創館台東門市今天在波浪屋開幕，主委夷將‧拔路兒與台東縣長饒慶鈴共同剪綵，展售原住民文創商品，推動部落產業與經濟。

各種款式的原住民包包、手提袋、皮件、木藝，還有手工皂、小米露、咖啡等各種出自部落的產品，既有原住民風格，也融入文創包裝，在精美的展示架上展售，客群鎖定來自各地的遊客。

夷將‧拔路兒、饒慶鈴、原住民立委陳瑩、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷等人共同剪斷草編綵帶，象徵開幕，並安排阿美族都蘭部落頭目姜清武祈福，以及家扶中心森巴鼓表演。

夷將‧拔路兒表示，原民會過去到今年，補助台東縣政府超過3億元，興建與營運「台東縣原住民族文化創意產業聚落」，由50個回收貨櫃堆疊成18個形式不一的店舖，成了著名打卡景點的波浪屋TTStyle原創館。

「Ayoi阿優依」在金門及台北松菸各設門市，夷將‧拔路兒說，在波浪屋設置第3個「Ayoi阿優依」直營通路據點，是因為台東孕育許多原住民族群的地方，落實蔡英文總統「建立城鄉產業連結，促進就業機會，協助經濟發展」的政策主張。

饒慶鈴則指出，期盼了2年多，「Ayoi 阿優依」總算在台東開幕，這是一個通路平台，讓優質原住民文創作品得以展現，希望可以吸引更多遊客消費，縣府也會持續努力推動原民文創與部落產業經濟。

縣府原民處說，「Ayoi阿優依」台東門市，除了提供優質的原住民族商品進駐之外，增加了在地工藝師及藝術家設計的大型家飾，並以在地的食材推出冰品，也會定期更新進駐的品牌，著重在地的連結。

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