尊重原民文化和個人自由 紐航解除員工刺青禁令

2019-06-10 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭航空公司今（10）日宣布將解除員工紋身（刺青）禁令，從9月1日開始所有員工可以露出無冒犯意圖的紋身，展現文化及個人風格多樣性。

據《BBC》報導，紐西蘭航空今（10）日宣布，自今年9月1日開始所有員工皆可於工作時展露「無冒犯意圖」的刺青。據該公司聲明，有些紐航員工為毛利人（Maori）後裔，以刺青來展現其家系和文化的傳承。且國際對刺青的接受度愈漸提升，被視為是個人表達的一種方式。

紐西蘭航空公司廣泛使用毛利文化中的語言和圖騰當作宣傳，因此對於刺青的禁令過去曾飽受批評。當地媒體指出，這次該公司的政策改變，正是因為有數件拒絕雇用有刺青人士的案例傳出。

對此，紐航執行長盧遜（Christopher Luxon）表示，公司想要擁抱多樣性並准許員工表達個人及文化傳承，他說：「我們想要讓所有員工包括空服員、地勤和機師，全部享有在穿著制服時展現刺青的自由。」

據紐航所公布的統計資料指出，每5位成年紐西蘭公民，即有1人紋有至少1種圖案的刺青，30歲以下年輕人中則有35%的人擁有刺青。而毛利人將紋身（moko）視為神聖的傳統，孕有與家族、文化身分連結的內涵，而男性紋面（moko kauae）遍及全臉，女性多在下巴周圍。

紐西蘭航空公司指出，這項政策改變已事先進行5個月以上的員工及客戶調查。對此，發言人強調，請員工務必「將刺青視為言論表達的一種」，他說：「就像你上班的時候不能罵人、發表仇恨言論或不適當的笑話，刺青也是一樣的。」

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