原民豐年祭暑假接力登場 部落訂定部落慶典旅遊需知籲遵守

2019-06-26 17:16

［記者陳賢義／台東報導］花東原住民部落豐年祭暑期接力登場，展現特有人文與熱情，也歡迎外界一起同歡，但為避免遊客因不知傳統而誤觸禁忌，進而發生不悅插曲，有部落自訂慶典旅遊需知，如「部落未開放，請事前了解各部落公告事項」、「歌舞不是表演，不要拉著人指揮拍照」等，籲同歡遊客自律，歡樂之餘也給予尊重。

知本卑南族卡大地布族人為迎接7月中旬的小米收穫祭，早在月前就開始召開部落會議籌劃，婦女會更在去年底就齊力墾地種植小米，日前收成預作準備，青年會則遠赴屏東割茅草，曝曬乾燥分工建繕「巴拉冠（青年會所）」，所有族人都以最愉悅的心情迎接這場年度盛宴。

由於往年小米收穫祭時有遊客因不知傳統禁忌而引發爭議，部落重申旅遊公守籲尊重，包括不要跟從旅行社行程入部落；部落未開放，請事前了解各部落公告事項；部落在旅行社安排的行程中往往未受益，想支持部落文化發展請洽部落導覽；部落園區通常有許多禁忌，已公告事項請乖乖遵守，免得遭人罵或趕出部落。

其次，部落慶典雖是開心的日子，但仍有許多古老儀式不對外開放，請勿強行進入；請聽從現場最高指揮指示行事，若不從，麻煩大門口就在旁邊，自行離去；進到部落如同進到別人家，請帶上禮貌；歌舞不是表演，不要拉著人指揮拍照；尊重穿著傳統服飾的朋友們，他們必須有部落給予的工作在身，請不要打擾他們；保持尊重再尊重再尊重的心，不要用以客為尊的心態進到部落，人家並沒有邀請你。公約條文雖然白話直接，部落期盼大家互相尊重了解。

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